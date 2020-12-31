Крещатик изменится после реконструкции. Проект

Анна Прийма Кияни 09:55, 31.12.2020 Обновлено: 10:10, 31.12.2020

Институт "Киевдормостпроект" разработал план капитального ремонта улицы Крещатик в столице Украины.

Как сообщает "Вечерний Киев", после его воплощение будет обновлен внешний вид и функционал главной улицы.

Ремонт начнется от Европейской площади, на месте стыка брусчатки и асфальта, и продлится до Бессарабской площади, до примыкания бульвара Тараса Шевченко. Всего отремонтируют 1165 метров дорожного покрытия и тротуарной части.

Как рассказал директор института Владимир Воробьев, на улице обустроят велодорожки и проведут капитальный ремонт инженерных сетей, обновят фонтаны.

Также заменят поврежденные зеленые насаждения, тактильные элементы покрытия и светофоры со звуковыми сигналами для людей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Проектом генплана Киева планируется перенести деловой центр в промышленную зону "Теличка", расположенную между Выдубичами, Зверинцем, Саперной Слободкой и Корчеватым.

  • Также в планах разгрузить мосты через Днепр в Киеве по примеру Европы.

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