Хрещатик зміниться після реконструкції. Проєкт
Інститут "Київдормістпроект" розробив план капітального ремонту вулиці Хрещатик у столиці України.
Як повідомляє "Вечірній Київ", після його втілення буде оновлений зовнішній вигляд і функціонал головної вулиці.
Ремонт розпочнеться від Європейської площі, на місці стику бруківки та асфальту, і триватиме до Бессарабської площі, до перетину з бульваром Тараса Шевченка. Всього відремонтують 1165 м дорожнього покриття і тротуарної частини.
Як розповів директор інституту Володимир Воробйов, на вулиці облаштують велодоріжки і проведуть капітальний ремонт інженерних мереж, оновлять фонтани.
Також замінять пошкоджені зелені насадження, тактильні елементи покриття та світлофори зі звуковими сигналами для людей.
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