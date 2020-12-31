Хрещатик зміниться після реконструкції. Проєкт

Інститут "Київдормістпроект" розробив план капітального ремонту вулиці Хрещатик у столиці України.

Як повідомляє "Вечірній Київ", після його втілення буде оновлений зовнішній вигляд і функціонал головної вулиці.

Ремонт розпочнеться від Європейської площі, на місці стику бруківки та асфальту, і триватиме до Бессарабської площі, до перетину з бульваром Тараса Шевченка. Всього відремонтують 1165 м дорожнього покриття і тротуарної частини.

Як розповів директор інституту Володимир Воробйов, на вулиці облаштують велодоріжки і проведуть капітальний ремонт інженерних мереж, оновлять фонтани.

Також замінять пошкоджені зелені насадження, тактильні елементи покриття та світлофори зі звуковими сигналами для людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL: