Космический футуризм и зимний городок: в Киеве откроют два больших катка

Возле столичных ТРЦ открываются два больших катка – впервые появится уникальный "Космический каток" и уже второй раз откроется зимний городок "Хрустальный каток". Посетителям обещают яркие эмоции и атмосферу праздника.

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Уникальный "Космический каток"

30 ноября возле ТРЦ Respublika Park стартует космический зимний сезон – здесь открывается уникальный "Космический каток". Футуристическая ледовая площадка площадью 1800 м² обещает гостям яркие эмоции, удивительные фотозоны и погружение в атмосферу безграничного космоса в хорошей компании.

Главным украшением катка станет зеркальная елка, сложенная из подарочных коробок таким образом, что напоминает форму космического корабля. Она будет отражать свет десятков тысяч огоньков гирлянд, а они, как созвездия в космическом пространстве, будут создавать волшебные световые эффекты над катком и дарить ощущение фантастической реальности. У елки будет интерактивная арка, через которую можно будет проехать на коньках. Кроме того, на территории разместят фотозоны для создания памятных зимних фото – у тоннеля на входе, а также на самой ледовой площадке.

"Космический каток" оборудован всем необходимым для удобного отдыха. Гости смогут арендовать коньки или воспользоваться собственными. На территории будут работать фудкорты и глинтвейнбар для тех, кто хочет согреться.

Цена билета для взрослых и детей, не нуждающихся в сопровождении (от 7 лет), составит 450 грн; для детей до 4 лет вход бесплатный в сопровождении родителей. Для людей с инвалидностью (1 и 2 группы), военных, участников боевых действий и детей-сирот действует льготная цена – 300 грн. Также будут доступны дополнительные услуги: инструктор для тренировки – 400 грн/час и пингвин-помощник для начинающих – 300 грн/час.

В определенные дни 50% прибыли от продажи билетов будут перечислены в поддержку ВСУ.

Открытие "Космического катка" состоится 30 ноября в 19:00. Гостей ждет праздничное шоу с фаерами, танцевальными выступлениями фигуристов и диджей-сет.

Локация будет работать с 30 ноября по 2 февраля.

Зимний городок "Хрустальный каток"

30 ноября возле ТРЦ River Mall уже во второй раз откроется зимний городок "Хрустальный каток" с большой ледовой ареной площадью 1600 м² и разнообразными праздничными активностями. Посетители смогут не только покататься, но и насладиться горячими блюдами, напитками и развлечениями, которые предлагаются у катка.

"Хрустальный каток" будет традиционно ярко оформлен, с праздничной елкой в виде кристалла в центре композиции. Сохранится и атмосфера уютного озера, где можно отдохнуть от ежедневных забот.

На "Хрустальном катке" можно будет выбрать коньки – хоккейные и фигурные (размеры – от 26-го до 48-го), детские коньки с раздвижным механизмом, а также насадки на обувь, воспользоваться удобными зонами для переодевания, а также арендовать специальных помощников. Ледовая арена будет работать ежедневно, предлагая безлимитное катание. В будни городок будет открыт с 12:00 до 22:00, а по выходным, праздничным дням и в период с 23 декабря по 3 января – с 10:00 до 22:00.

Цены на катание стартуют от 440 грн, и аренда коньков входит в стоимость. Для льготных категорий предусмотрены специальные условия: военнослужащие с семьями, дети-сироты и люди с инвалидностью могут купить билет за 300 грн, предъявив соответствующие документы. Владельцы Mastercard смогут воспользоваться скидкой 5%, а в сочетании с картой Ощадбанка – 10%.

На территории "Хрустального катка" будет расположено несколько фудкортов с мясом, овощами, бургерами, чебуреками, морепродуктами и другими блюдами, а также с десертами и горячими напитками. В ТРЦ River Mall рядом можно будет согреться, зарядить гаджеты и продлить активный отдых в зонах развлечений торгового центра.

На открытие городка запланирована специальная программа: огненное шоу, выступления акробатов на льду и эксклюзивные номера от харьковской фигуристки Алисы Пилишенко. Она представит постановку, с которой гастролирует по всему миру – фигурное катание на коньках-ходулях с элементами фаер-шоу.

В случае объявления тревоги всем посетителям будет предложено пройти к ближайшему укрытию, которое находится на минус втором уровне подземного паркинга ТРЦ.

Адрес: ТРЦ River Mall, Днепровская набережная, 12. Ближайшая станция метро – "Осокорки".

График работы: по выходным и праздничным дням (с 23.12 по 3.01) – с 10:00 до 22:00, по будням – с 12:00 до 22:00.

Входной билет: 440 грн. Катание безлимитное, аренда коньков входит в стоимость. Для владельцев Mastercard скидка 5%, Mastercard + Ощадбанк – 10%. Для людей с инвалидностью (1-3 группы), военных, участников боевых действий и детей-сирот действует льготная цена – 300 грн. Дополнительные услуги: инструктор для тренировки – 400 грн/час и пингвин-помощник для начинающих – 300 грн/час.