Конфликт на Теремках в Киеве: Кличко призвал полицию разобраться в ситуации
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Полиция Киева должна проверить действия активистов и сотрудников муниципальной охраны после инцидента, произошедшего на Теремках во вторник, 22 сентября.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
"Обратился в правоохранительные органы – полицию – с просьбой дать правовую оценку событиям, произошедшим 22 сентября на Теремках", – отметил Кличко.
В частности, мэр призвал дать правовую оценку и действиям сотрудников муниципальной охраны.
В полиции утром 24 сентября подтвердили регистрацию обращения и проведение проверки в отношении действий охранников.
Мэр столицы уточнил, что внутреннюю проверку в КО "Муниципальная охрана" также должен провести Департамент муниципальной безопасности КГГА.