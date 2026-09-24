Конфликт на Теремках в Киеве: Кличко призвал полицию разобраться в ситуации

Полиция Киева должна проверить действия активистов и сотрудников муниципальной охраны после инцидента, произошедшего на Теремках во вторник, 22 сентября.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Обратился в правоохранительные органы – полицию – с просьбой дать правовую оценку событиям, произошедшим 22 сентября на Теремках", – отметил Кличко.

В частности, мэр призвал дать правовую оценку и действиям сотрудников муниципальной охраны.

В полиции утром 24 сентября подтвердили регистрацию обращения и проведение проверки в отношении действий охранников.

Мэр столицы уточнил, что внутреннюю проверку в КО "Муниципальная охрана" также должен провести Департамент муниципальной безопасности КГГА.