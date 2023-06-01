'Конечная цель – построенные дома': президент 'Киевгорстроя' встретился с инвесторами

Глава Правления – президент "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир провел рабочую встречу с инвесторами жилищных комплексов компании. В ходе встречи стороны обсудили состояние дел и перспективы достройки жилых комплексов.

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Об этом сообщила пресс-служба "Киевгорстроя".

Глава "Киевгорстроя" проинформировал присутствующих, что Компания уже возобновила работы на 4 жилых комплексах высокой готовности. На ЖК Урловский-2 работы останавливали только на время обследования домов из-за попадания обломков вражеского дрона, и они также продолжены. Игорь Кушнир поблагодарил инвесторов за понимание и заверил, что постепенно строительство будет продолжено на всех объектах.

"Встретился с группой инвесторов "Киевгорстрой". Благодарен за понимание и возможность услышать друг друга. Уверен, что совместными усилиями сможем больше. Конечная цель у нас одна – построены дома и переданы владельцам квартиры. Так что работаем, чтобы это произошло!", – сказал после встречи президент "Киевгорстроя".

В настоящее время в работе Компании 20 жилых комплексов разной степени готовности. В течение 2022 года Холдинговая компания ввела в эксплуатацию 3 дома общей площадью более 107 тыс. кв.м – это ЖК Радужный, ЖК Гвардейский, ЖК Шевченковский (секции 3 и 4) и 4 паркинга на 617 машиномест.