Комиссия Киевсовета на срочном заседании обсудит доступ к укрытиям в медучреждениях, – Марина Порошенко

Постоянная Комиссия Киевсовета по здравоохранению и социальной политике сегодня соберется на срочное заседание и обсудит вопросы безопасности и доступа к укрытиям в медицинских учреждениях столицы.

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Об этом сообщила председатель комиссии, лидер фракции "Европейская солидарность" Марина Порошенко.

Она подчеркнула, что Россия должна ответить за свои преступления против украинских детей. Однако и чиновники и должностные лица, не обеспечившие доступ граждан к укрытиям, должны нести ответственность.

"Сегодня весь мир будет говорить о правах детей и их защите. Вместе с тем в эту ночь, как уже в течение пятнадцати месяцев, в центре Европы Российская Федерация осуществляет геноцид украинских детей, обстреливая наши города и села, уничтожая жилые дома, больницы и школы и принудительно вывозя наших детей на свои территории. За время полномасштабной агрессии 501 украинский ребенок погиб и около тысячи получили ранения разной степени тяжести. Официальные данные говорят, что 16 тысяч украинских детей были незаконно депортированы в Россию и на временно оккупированы ею территории. Но на самом деле эта цифра в разы больше, здесь речь может идти о сотнях тысяч, потому что мы знаем о примерно 100 детских приютов, в которых находилось более 30 тысяч детей и которые были вывезены на подконтрольные России территории. Там рашисты подвергают наших детей пыткам, сексуальному насилию, морят голодом и "идеологически перевоспитывают", пытаясь стереть любовь к Украине", – констатирует Марина Порошенко.

Она также напомнила, что сотни тысяч украинских детей из-за российской агрессии стали вынужденными переселенцами и живут в тысячах километров от родного дома, потеряли близких и родных, собственное жилье: "миллионы – каждую ночь просыпаются от взрывов российских ракет и часами прячутся в укрытиях. Это все – не просто нарушение международного права, а содержит элементы преступления против человечности", – считает Порошенко.

"Сегодня усилия каждого украинца, всего цивилизованного мира и всего международного сообщества должны быть направлены на то, чтобы остановить преступника, наказать его и вернуть нашим детям возможность расти и развиваться под мирным украинским небом", – подчеркивает депутат Киевсовета.

"Но особого внимания и наказания требует и бездействие наших чиновников, когда на втором году полномасштабной войны мы до сих пор имеем случаи ограниченного доступа киевлян к укрытиям, в результате чего погибают дети. Как депутат Киевсовета и глава комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики не могу оставаться в стороне и уже созвала внеочередное заседание Комиссии по функционированию хранилищ на территории медицинских учреждений, а также потребовать от военно-гражданской администрации немедленно разобраться с позорными случаями закрытых бомбоубежищ и не допускать подобного в будущем", – резюмирует Марина.