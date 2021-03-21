Когда запустят метро на Троещину: в Минфине назвали сроки
В Киеве к 2024 году есть возможность запустить первый участок метро в микрорайон Троещина. На сегодня уже построены три станции метро.
Об этом сообщил заместитель министра финансов Александр Кава в эфире телеканала "Дом". Раньше главным препятствием для строительства метро на Троещину было отсутствие моста, Подольско-Воскресенского мостового перехода.
"Сейчас строительство основной части моста уже почти закончено. Теперь городские власти имеют возможность начинать строить левобережные и правобережные подходы к этому мосту", – сказал Кава.
Он отметил, что в конструкции моста уже построены три станции метро:
"Судостроительная" на Рыбальском полуострове;
станция "Труханов остров" на одноименном острове;
станция "Залив Десенка".
Первый пусковой участок предполагает еще одну станцию на левом берегу – станцию "Радужная". И еще две станции на правом берегу:
станция "Подольская" с пересадкой на ныне действующую станцию имени Тарас Шевченко;
станцию "Глубочицкая" либо по второму варианту "Татарская" с пересадкой на станцию метро "Лукьяновская".
По словам Кавы, он, как заместитель министра финансов, готов помочь киевским властям привлечь финансирование Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка.
"Если городские власти сработают, Минфин им поможет в этом. Думаю, что к 2024 году есть все шансы запустить первый пусковой участок… Сейчас это не фантастика, если городские власти действительно будут прилагать усилия", – резюмировал замминистра.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко пояснил, почему затягивается строительство метро на Троещину.