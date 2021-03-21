Коли запустять метро на Троєщину: в Мінфіні назвали терміни

У Києві до 2024 року є можливість запустити першу ділянку метро в мікрорайон Троєщина. На сьогодні вже побудовані три станції метро.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава в ефірі телеканалу "Дом". Раніше головною перешкодою для будівництва метро на Троєщину була відсутність моста, Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

"Зараз будівництво основної частини моста вже майже закінчено. Тепер міська влада має можливість починати будувати лівобережні і правобережні підходи до цього мосту", – сказав Кава.

Він зазначив, що в конструкції моста вже побудовані три станції метро:

"Суднобудівна" на Рибальському півострові;

станція "Труханів острів" на однойменному острові;

станція "Затока Десенка".

Перша пускова ділянка передбачає ще одну станцію на лівому березі – станцію "Райдужна". І ще дві станції на правому березі:

станція "Подільська" з пересадкою на нині діючу станцію імені Тарас Шевченка;

станцію "Глибочицька" або за другим варіантом "Татарська" з пересадкою на станцію метро "Лук'янівська".

За словами Кави, він, як заступник міністра фінансів, готовий допомогти київській владі залучити фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку.

"Якщо міська влада спрацює, Мінфін їй допоможе в цьому. Думаю, що до 2024 року є всі шанси запустити першу пускову ділянку... Зараз це не фантастика, якщо міська влада дійсно буде докладати зусиль", – резюмував заступник міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Києва Віталій Кличко пояснив, чому затягується будівництво метро на Троєщину.