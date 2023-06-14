Кличко выступил против переименования улицы Скоропадского в честь Омельченко – мэр Киева подписал петицию

Киевский городской голова Виталий Кличко не согласился с решением комиссии Киевсовета по переименованию столичной улицы Павла Скоропадского в честь бывшего городского головы столицы Александра Омельченко. Мэр Киева поддержал петицию с требованием не допустить этого переименования.

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Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram.

"Сегодня подписал, то есть поддержал петицию с требованием не допустить переименования улицы Павла Скоропадского в честь бывшего городского головы столицы Александра Омельченко", – отметил он.

Кличко добавил, что переименование любой другой улицы в честь Александра Омельченко будет повторно вынесено на голосование в "Киеве Цифровом", как это рекомендовала одна из комиссий Киевсовета.

Отметим, что ранее комиссия Киевского городского совета поддержала переименование улицы гетмана Павла Скоропадского в Киеве на Александра Омельченко. В то же время, большинство киевлян высказались против этого во время голосования в "Киев Цифровой".