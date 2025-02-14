Кличко встретился в Мюнхене с мэром Варшавы Тшасковским

Мэр Киева Виталий Кличко встретился на Мюнхенской конференции с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. Они обсудили дальнейшие усилия европейских партнеров по завершению войны в Украине.

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Об этом мэр украинской столицы сообщил в соцсетях.

Кличко в разговоре с Тшасковским подчеркнул, что войну следует закончить на условиях, приемлемых для Украины, чтобы не были нарушены национальные интересы.

"Ведь мир, основанный на уступках со стороны Украины, будет только паузой перед новой агрессией со стороны путинской россии. Это – прямой путь к тому, чтобы война вновь стала европейской реальностью. Тогда можно будет забыть о мире и стабильности, к которым привыкли европейцы.

Мэр Киева подчеркнул, что сейчас главное – остановить Путина, лишить его стратегической инициативы.

"Иначе любые переговоры по окончании войны будут проходить под диктовку Кремля", – отметил Кличко.

Мэры Киева и Варшавы также обсудили важность сохранения демократии в Украине, местного самоуправления, поскольку, как отметил Кличко, "тревожные процессы внутри Украины партнеры во время встреч тоже отмечают".