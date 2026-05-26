Кличко встретился в Киеве с госпожой мэр Гданьска Дулькевич: о чем говорили

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с госпожой мэр Гданьска Александрой Дулькевич.

Видео дня

О встрече глава украинской столицы сообщил в своем Telegram.

"Обсудили ситуацию в Киеве и Украине. Рассказал, как столица живет и работает в условиях войны. В частности, как город пережил прошлую зиму в условиях энергетического кризиса, который вызвала Россия массированными атаками на объекты критической инфраструктуры. И как Киев готовится к следующему отопительному сезону и какая нам нужна помощь", – отметил Кличко.

Он поблагодарил мэрию и общину Гданьска и весь польский народ за поддержку и помощь во время полномасштабной войны, а также за неизменную поддержку борьбы Украины за свободу, независимость и европейское будущее.

"Выразил надежду, что визит госпожи мэр Гданьска будет способствовать воплощению новых совместных проектов и развитию дальнейшего эффективного сотрудничества между нашими городами", – отметил мэр Киева.