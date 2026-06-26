Кличко встретился в Гданьске с заместительницей генсека ООН Россбах: о чем шла речь

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в ходе конференции URC в Гданьске с заместительницей Генерального секретаря ООН, исполнительным директором "ООН-Хабитат" Анаклаудией Россбах и представителями руководства организации "ООН-Хабитат".

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О встрече глава столицы сообщил в своём Telegram.

"Говорили о дальнейшем сотрудничестве, в котором заинтересован Киев. Отмечу, что ООН-Хабитат сопровождал Киев в разработке практических и эффективных мер по обновлению Генерального плана столицы посредством открытого международного конкурса. С четкими правилами, профессиональной оценкой и международной экспертизой. В частности, с привлечением ISOCARP – международной профессиональной организации урбанистов, которая разработала предложения относительно подхода к проведению такого конкурса", – отметил Кличко.

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Он добавил, что ожидает от ООН-Хабитат дальнейшей практической поддержки, чтобы воплотить эти наработки в проведение конкурса. С привлечением сильных специалистов и определением разработчика, способного подготовить для Киева современный генеральный план европейского уровня.

"Партнеры настроены на дальнейшее эффективное сотрудничество, а также на поддержку и помощь Киеву. И мы благодарны за это! ООН-Хабитат (Программа ООН по населённым пунктам) координирует в Украине усилия по устойчивому развитию городов и общин, пострадавших от российской агрессии, в сфере урбанистического планирования. В частности, оказывает экспертную поддержку украинским правительственным и местным органам власти", – отметил мэр Киева.