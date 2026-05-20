Кличко встретился с выдающимся украинским художником Иваном Марчуком. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с выдающимся украинским художником, героем Украины и почетным гражданином Киева Иваном Марчуком, который недавно отметил свой 90-летний юбилей.

О событии мэр сообщил в своих соцсетях.

Кличко рассказал, что вручил Марчуку от столицы нагрудный знак "Знак почета" – за многолетнее служение искусству, вклад в развитие украинской культуры и популяризацию Украины в мире".

"Иван Марчук передал мне экземпляр специального юбилейного каталога "Дорогами жизни. Вечный путешественник, прикованный к мольберту", выпущенного именно к 90-летию художника, с личной подписью", – написал Кличко.

Мэр напомнил, что в Музее истории Киева продолжается масштабная выставка "Я всколыхнул этот мир", посвященная юбилею художника. Из-за большого интереса и многочисленных просьб посетителей выставку продлили до 21 июня.

"Экспозиция, которая охватывает 4 этажа музея, объединила более 400 работ из музейных и частных коллекций. А также произведения из личного собрания художника, став одной из крупнейших ретроспектив творчества Ивана Марчука. Уникальная техника, особый художественный язык, философия видения мира сделали творчество художника узнаваемым за пределами Украины", – отметил Кличко.

Глава столицы добавил, что сегодня искусство Марчука звучит особенно актуально и напоминает, что культура – это также проявление нашей устойчивости.