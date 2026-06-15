Мэр Киева и председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко встретился с президентом Европейского комитета регионов Катой Тютто, которая прибыла в украинскую столицу. Обсудили ситуацию в Украине и Киеве. Речь шла также о дальнейшем развитии местного самоуправления в стране и необходимости продолжения реформы по децентрализации.

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Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Встретился с президентом Европейского комитета регионов Катой Тютто, которая прибыла в Киев. Говорили о ситуации в Украине и столице. Об организации работы столичных служб, обеспечении необходимыми услугами жителей Киева. О вызовах, которые стоят перед органами местного самоуправления в условиях полномасштабной войны и постоянных обстрелов агрессором наших городов и поселков. Ката Тютто подчеркнула важность для Европейского комитета регионов развития местного самоуправления в Украине и укрепления потенциала украинских общин. А также готовность европейских партнеров помогать украинским городам. Рассказал о наработанных Ассоциацией городов Украины предложениях по дальнейшему развитию местного самоуправления Украины и необходимости продолжения реформы децентрализации", – отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева и президент Европейского комитета регионов также обсудили совместные с Европейским альянсом городов и регионов мероприятия в рамках URC 2026 в Гданьске.