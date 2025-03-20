Кличко встретился с премьером Баварии Зедером и призвал к консолидации усилий ЕС и Украины

Мэр Киева Виталий Кличко в Германии встретился с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером. Глава украинской столицы принимает участие в традиционном мероприятии "День предпринимателей", которое собрало более 600 представителей крупного бизнеса, политики и общественности.

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О встрече он рассказал в своих соцсетях.

"Говорим о том, что безопасность и стабильность в Европе невозможны без мира и обеспечения устойчивости Украины. И партнеры должны совершить рывок в помощи Украине. Потому что сегодня – критический момент. В том числе и для Европы. Поэтому наши усилия должны быть консолидированными и эффективными", – написал Кличко по результатам встречи с Зёдером.

Он также сообщил, что вместе с братом Владимиром будет участником отдельной дискуссии форума "Украина и Европа. Преодоление общих вызовов".

"Встретимся и с немецкими производителями дронов, которые тоже участвуют в мероприятии", – сообщил мэр Киева.