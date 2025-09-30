Кличко встретился с лучшими работниками образовательной отрасли Киева

Накануне Дня работников образования, который в Украине будут отмечать в воскресенье, 5 октября, лучшие работники отрасли получили 70 наград от столицы. Награды также держали педагоги, которые защищают наше государство.

Видео дня

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, который лично вручил награды в столичной мэрии.

"Сегодня образовательное сообщество Киева объединяет около 65 000 работников: педагогических и технических. Все они обеспечивают работу более 1000 учебных заведений столицы", – отметил Кличко.

Он отметил, что в сентябре этого года в столичные учебные заведения пошли почти 365 000 учеников, студентов и воспитанников.

"Уже четвертый год подряд педагоги продолжают давать знания детям в условиях войны и держать образовательный фронт 24/7. Они учат, убирают, кормят, обеспечивают жизнедеятельность учебных заведений и заботятся о безопасности и жизни детей", – отметил Кличко.

Мэр столицы сообщил, что город всегда поддерживал педагогов и продолжит это делать. Несмотря на ежедневные вызовы военного времени, педагоги сумели сделать обучение гибким и разнообразным: образование столицы не только функционирует, но и развивается.

Кличко также сообщил, что почти 500 работников учебных заведений Киева защищают сегодня Украину на передовой; 34 педагога положили жизнь за независимость Украины, а 12 – считаются пропавшими без вести.

В учебные заведения Киева также трудоустроили почти 2 300 работников с временно оккупированных территорий, из них почти 1 500 педагогов.

"От имени общины Киева благодарю за это! Сил, воплощение задуманных планов, благодарных вам учеников, уважаемые наши педагоги", – написал Кличко.