Звезда сериала 'Удивительная миссис Мейзел' погибла под колесами внедорожника: подробности ужасного ДТП

В возрасте 60 лет трагически погибла актриса и звезда американского драматического сериала "Удивительная миссис Мейзел" Венне Алтон Дэвис (настоящее имя – Венди Дэвис). 9 декабря около 21:00 внедорожник сбил артистку, когда она переходила дорогу в одном из округов Нью-Йорка Манхэттене.

В результате ужасного ДТП Дэвис получила тяжелые травмы головы и тела сообщает HELLO. Ее доставили в больницу Маунт-Синай, где впоследствии и констатировали смерть.

Незадолго до аварии Венне Алтон Дэвис навестила своего друга Эдварда Рейноса. Как отметил мужчина, когда актриса выходила из его квартиры, сказала: "Я люблю и ценю тебя". У товарища артистки появились странные мысли, что она будто навсегда прощается с ними. К сожалению, это предчувствие оказалось правдивым.

Что известно об артистке

Венди Дэвис родилась 18 октября 1965 года в Северной Каролине, США. Позже она переехала в Нью-Йорк, где сначала занималась стендап-комедией, а затем начала развивать актерскую карьеру, используя имя Венне Алтон Дэвис.

Среди самых известных проектов с участием артистки "Слепая зона", "Больница "Новый Амстердам", Girls5eva, "Американская Одиссея" и другие. Что интересно, параллельно со съемками в кино она работала охранником в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди.

В 2023 году Венне Алтон Дэвис сыграла полицейскую в сериале "Удивительная миссис Мейзел". Лента рассказывает о Мириам "Мидж" Мейзел, которая отказалась от успешной карьеры и сделала все возможное, чтобы стать идеальной женой для своего любимого Джоэла. Однако это не помогло уберечь брак, ведь мужчина нашел себе другую партнершу и бросил женщину с двумя детьми. Тогда Мейзел решила пойти в клуб и выступить со стендапом о сложной жизненной ситуации, который неожиданно достигает огромного успеха. Это событие кардинально меняет жизнь главной героини ленты.

"Я могу описать Венди Дэвис как яркий свет. Она очень любила Нью-Йорк, актерское мастерство, своих коллег из аэропорта имени Джона Кеннеди, а больше всего – свою семью и друзей", – сказал агент актрисы Джейми Харрис в заявлении, где подтвердил ее смерть.

