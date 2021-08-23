Кличко встретился с депутатами Европарламента, которые приехали на саммит "Крымской платформы"

Мэр Киева Виталий Кличко 23 августа встретился с депутатами делегации Европейского парламента, которые прибыли в Киев для участия в учредительном саммите "Крымской платформы". Он сказал, что Украина высоко ценит поддержку ЕП и внимание международных партнеров к вопросу аннексии Крыма.

Об этом сообщается на сайте городского головы. По его словам, этот саммит помогает держать проблему Крыма в центре внимания европейских институтов и европейцев.

"Ведь оккупация украинского Крыма Россией не только нарушила территориальную целостность Украины, но и разрушила систему европейской безопасности в целом", – сказал Кличко.

Он напомнил о грубых нарушениях прав человека в Крыму со стороны российских оккупационных властей, от которых в первую очередь страдают крымские татары и украинцы. А также о превращении Крыма в гигантскую российскую военную базу, что представляет большую угрозу стабильности в Европе.

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"Крым – это часть более широкого вопроса российской агрессии против Украины. За более чем семь лет войны, развязанной Россией, мы потеряли тысячи военных и гражданских, понесли огромные экономические потери. Впрочем, мы полны решимости и дальше бороться за свою свободу. И это также – борьба за мир в Европе", – отметил Кличко.

Он добавил, что лучшим ответом имперским амбициям агрессора будет успешное экономическое развитие Украины и высокий уровень жизни ее граждан.

"Наша главная цель – чтобы Украина стала полноправным членом европейской семьи и жила по демократическим правилам и стандартам Европы. Мы делаем все, чтобы Киев стал настоящей европейской столицей, и именно Киев является сегодня примером изменений и преобразований", – подчеркнул мэр.

Он рассказал европейским парламентариям о превращениях в столице, которые киевская власть воплощает с 2014 года.

А также, как председатель Ассоциации городов Украины, Кличко затронул вопросы местного самоуправления и реформы децентрализации власти.

Майкл Галер, депутат Европарламента и член фракции Европейской народной партии отметил, что в Европе внимательно следят за проведением этой реформы в Украине.

"Децентрализация является важной составляющей успешного развития страны. Мы всячески поддерживаем усилия местных общин, которые должны иметь прямые полномочия. Попытки "откатить" достижения реформы и построить вертикаль власти на местном уровне лишают граждан права напрямую влиять на решение вопросов местного значения, и лишают реформу любого реального содержания", – подчеркнул европарламентарий.

Кличко также отметил, что партия "УДАР", которую он возглавляет и которая имеет статус наблюдателя в Европейской народной партии, стремится усилить сотрудничество с Европейским парламентом и заинтересована в дальнейшем развитии контактов с европейскими партнерами.

Как сообщал OBOZREVATEL, саммит "Крымской платформы" состоялся 23 августа в Киеве. По результатам мероприятия участники приняли совместную декларацию, в которой требуют от РФ обеспечить полный доступ к оккупированному полуострову.