Кличко встретился с делегацией итальянского Пьемонта во главе с президентом региона Альберто Чирио

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с делегацией итальянского региона Пьемонт во главе с его президентом Альберто Чирио и мэром города Турин Стефано Ло Руссо. Они обсудили необходимость усиления помощи партнеров в борьбе Украины с российским агрессором.

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Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Встретился в столичной мэрии с делегацией итальянского региона Пьемонт во главе с его Президентом Альберто Чирио и мэром города Турин Стефано Ло Руссо. На встрече также присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Украине Карло Формоза. Обсудили ситуацию в Украине и Киеве", - рассказал городской голова столицы.

Мэр Киева рассказал итальянцам, как в условиях военного положения город поддерживает и обновляет инфраструктуру.

"Восстанавливаем поврежденные агрессором объекты критической и социальной инфраструктуры. Восстанавливаем жилые дома. Предоставляем все сервисы горожанам. Подчеркнул необходимость усиления помощи партнеров нашему государству в борьбе с российским агрессором", - написал Виталий Кличко.

Он поблагодарил Италию за поддержку Украины, за предоставление гуманитарной помощи и за приют украинцев, которые выехали из страны, спасаясь от войны.