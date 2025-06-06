Кличко встретился с делегацией итальянского Пьемонта во главе с президентом региона Альберто Чирио
Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с делегацией итальянского региона Пьемонт во главе с его президентом Альберто Чирио и мэром города Турин Стефано Ло Руссо. Они обсудили необходимость усиления помощи партнеров в борьбе Украины с российским агрессором.
Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.
"Встретился в столичной мэрии с делегацией итальянского региона Пьемонт во главе с его Президентом Альберто Чирио и мэром города Турин Стефано Ло Руссо. На встрече также присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Украине Карло Формоза. Обсудили ситуацию в Украине и Киеве", - рассказал городской голова столицы.
Мэр Киева рассказал итальянцам, как в условиях военного положения город поддерживает и обновляет инфраструктуру.
"Восстанавливаем поврежденные агрессором объекты критической и социальной инфраструктуры. Восстанавливаем жилые дома. Предоставляем все сервисы горожанам. Подчеркнул необходимость усиления помощи партнеров нашему государству в борьбе с российским агрессором", - написал Виталий Кличко.
Он поблагодарил Италию за поддержку Украины, за предоставление гуманитарной помощи и за приют украинцев, которые выехали из страны, спасаясь от войны.