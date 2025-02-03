Кличко встретился с делегацией ЕБРР и обсудил дальнейшее финансирование важных для Киева проектов

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с делегацией Европейского банка реконструкции и развития во главе с управляющим директором ЕБРР в Украине и Молдове Арвидом Тюркнером. Они обсудили ряд вопросов, важных для украинской столицы.

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Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

По словам мэра Киева, в частности, речь шла о введении в столице мер энергостойкости в условиях возможных отключений электроэнергии, а также о модернизации городского общественного транспорта.

"Встретился в столичной мэрии с делегацией Европейского банка реконструкции и развития во главе с управляющим директором ЕБРР в Украине и Молдове Арвидом Тюркнером. Обсудили дальнейшее финансирование важных для Киева проектов. В частности, введение в столице мер по энергостойкости в условиях возможных отключений электроэнергии, модернизации городского общественного транспорта", – написал Виталий Кличко.

Он поблагодарил руководство ЕБРР, что в это сложное для Украины время поддерживает проекты развития, воплощение которых очень важно для украинской столицы.