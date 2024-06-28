Кличко встретился с чрезвычайным и полномочным послом Польши Ярославом Гузы

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украине Ярославом Гузы. Они обсудили двустороннее сотрудничество обеих столиц в условиях войны.

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Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украине господином Ярославом Гузы. Обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, поддержания обороноспособности Украины. Но вызовы, стоящие перед Украиной в условиях войны. Проинформировал господина Гузы о положении дел в Киеве и выразил пожелания относительно дальнейшего укрепления двусторонних. отношений между нашими странами и их столицами. Но о дальнейшем развитии сотрудничества в рамках программ городов-побратимов (побратимы Киева являются Варшава, Краков, Вроцлав). Украине и украинцам, которых она приютила", – написал Виталий Кличко.