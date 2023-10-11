Кличко вручил переселенцам ордера на квартиры для временного проживания в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко в столичной мэрии вручил 64 ордера на новые квартиры внутренне перемещенным для временного проживания. Жилье является собственностью территориальной громады столицы и предоставляется переселенцам бесплатно.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Киев, из-за войны, с которой ворвалась в Украину Россия, стал новым домом для сотен тысяч людей из разных уголков страны. Столица делает все для того, чтобы украинцы, переехавшие в Киев, жили комфортно и легче адаптировались на новом месте. Город обеспечивает вынужденных переселенцев работой и медицинским обслуживанием, устраивает детей в школы и сады, – отметил мэр Киева.

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Кличко отметил, что сегодня 956 семей внутренне перемещенных лиц в Киеве нуждаются в жилье. Это многодетные семьи; семьи, воспитывающие детей с инвалидностью; семьи, где одна мама воспитывает детей. А также нетрудоспособные лица и другие люди, нуждающиеся в особом внимании и поддержке.

"Столица уже закупила 113 квартир, суммарной стоимостью почти 230 млн гривен, которые предоставляет бесплатно вынужденным переселенцам для временного проживания. Квартиры являются собственностью территориальной громады Киева", – заявил Виталий Кличко.

Глава столицы отметил, что с начала полномасштабного вторжения – с 24 февраля 2022 года – в Киеве уже зарегистрировались около 281 тысячи ВПЛ. Из них – более 55 тысяч детей.

Больше внутренних переселенцев проживают в Дарницком районе – почти 45 тысяч, в Оболонском – более 34 тысяч и Святошинском – около 32 тысяч. А с 2014 года в столице свое убежище нашли в общей сложности более 400 тысяч украинцев. Это около 325 тысяч семей. В частности, 70 тысяч детей, около 15 тысяч человек с инвалидностью и более 66 тысяч пенсионеров.