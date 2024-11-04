Кличко вручил награды работникам социальной сферы Киева

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил в столичной мэрии работников социальной сферы, которые в воскресенье 3 ноября отметили свой профессиональный праздник. Лучшим работникам вручили награды киевского городского головы.

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О событии сообщила пресс-служба главы столицы.

"Последние несколько лет вы работаете в чрезвычайно сложных условиях. Сначала – пандемия COVID-19, теперь – полномасштабная война…. Ваша работа стала намного сложнее, с большей нагрузкой, потому что гораздо больше людей нуждаются в помощи и внимании, – отметил Кличко.

По его словам, более 8 тысяч работников социальной сферы обеспечивают поддержку более миллиона жителей Киева, нуждающихся в помощи. Среди них – 750 тысяч пенсионеров, более 420 тысяч внутренне перемещенных лиц, более 160 тысяч человек с инвалидностью, из которых около 12 тысяч – дети, более 2 тысяч детей-сирот и детей лишенных родительской опеки", – отметил мэр столицы.

Также в помощи нуждаются пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и ветераны российско-украинской войны.

"Сегодня более 100 тысяч киевлян защищают Украину на фронте. И именно вы являетесь одними из первых, к кому обращаются за помощью ветераны, военные, их семьи", – сказал Кличко.

Он поблагодарил работников социальной сферы за их труд, преданность профессии и за вклад в развитие социальной сферы столицы.

64 лучших работника получили от мэра Киева благодарности и почетные грамоты Киевского городского головы.