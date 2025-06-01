Кличко во Франкфурте встретился с Писториусом и поговорил о дальнейшей поддержке Украины
Мэр Киева Виталий Кличко во Франкфурте получил премию за права человека имени Франца Верфеля, которой отмечает немецкий Фонд "Центр против изгнаний". Также состоялась отдельная встреча мэра украинской столицы с Федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом. Они поговорили о дальнейшей поддержке Украины.
Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.
"Я отметил, что мы благодарны Германии, ее народу за военную и экономически-финансовую помощь Украине. В сегодняшних чрезвычайных обстоятельствах наши партнеры должны действовать более решительно. Времени на размышления и колебания нет! Нужны такие действия в поддержке Украины, чтобы лишить Путина военной инициативы, возможности диктовать свои условия. Только так мы можем достичь прекращения огня", - подчеркнул Кличко.
Мэр Киева подчеркнул, что эффективные гарантии безопасности также являются необходимым условием для экономического восстановления Украины.
"Речь идет не только о восстановлении того, что разрушил агрессор. Украина должна продолжить процесс реформ. Своей трансформации в действительно демократическое, экономически развитое государство. Полноправного члена ЕС. Об этом говорят и наши партнеры. И в борьбе именно за такое государство гибнут сегодня наши отважные защитники", - сказал Кличко.