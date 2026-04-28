Кличко в Мадриде встретился с Блумбергом: говорили о военных вызовах Киева и поддержке Украины
Мэр Киева Виталий Кличко встретился с основателем фонда Bloomberg Philanthropies Майклом Блумбергом.
О встрече мэр сообщил в своих соцсетях.
"Перед началом Bloomberg CityLab 2026 – ведущего мирового саммита городов, который происходит в эти дни в Мадриде, встретился с Майклом Блумбергом, основателем фонда Bloomberg Philanthropies", – отметил Кличко.
Глава столицы заявил, что говорил с Блумбергом о ежедневных вызовах Киева, который живет в войне, а также о необходимой поддержке Украины.
В КГГА ранее сообщали, что 27–29 апреля в Мадриде состоится 12-й Bloomberg CityLab, который организуют Bloomberg Philanthropies и Aspen Institute.