Кличко в Мадриде встретился с Блумбергом: говорили о военных вызовах Киева и поддержке Украины

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с основателем фонда Bloomberg Philanthropies Майклом Блумбергом.

Видео дня

О встрече мэр сообщил в своих соцсетях.

"Перед началом Bloomberg CityLab 2026 – ведущего мирового саммита городов, который происходит в эти дни в Мадриде, встретился с Майклом Блумбергом, основателем фонда Bloomberg Philanthropies", – отметил Кличко.

Глава столицы заявил, что говорил с Блумбергом о ежедневных вызовах Киева, который живет в войне, а также о необходимой поддержке Украины.

В КГГА ранее сообщали, что 27–29 апреля в Мадриде состоится 12-й Bloomberg CityLab, который организуют Bloomberg Philanthropies и Aspen Institute.