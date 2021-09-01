Кличко в День знаний открыл современную европейскую школу в Киеве. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко в День знаний, 1 сентября, открыл новую, современную, энергоэффективную школу №22 в Соломенском районе столицы. Вместе с Кличко в церемонии открытия нового учебного заведения приняла участие заместитель министра образования Светлана Даниленко.

Об этом сообщили в пресс-службе мэра. По словам Кличко, это уже десятая европейская школа, которую открыли в столице за последние несколько лет.

"Сегодня у нас настоящий праздник. Ведь дети соломенки получили еще одну новую, современную школу! И это – десятая из таких новых, европейских школ, которые мы открыли в течение последних нескольких лет. Здесь, на месте старого детского сада, в помещении которого в течение 20 лет были вынуждены учиться дети, мы построили новое учебное заведение!" – отметил мэр Киева.

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Школа – трехэтажная и рассчитана на 720 учеников. И имеет все необходимые, комфортные помещения. Это – первая школа в Соломенском районе, где воплотили современную энергонезависимую систему, чтобы отапливать здание и нагревать воду благодаря грунтовым тепловым насосам. В помещении, кроме учебных классов, обустроили гардеробную, медицинский блок, читальный, спортивный и хореографический залы. Имеет школа и лифты и пандусы для комфорта маломобильных групп населения. А также современные спортивные площадки.

"Город меняется. И вы все это видите. Мы строим и ремонтируем школы и садики, больницы, парки и скверы, дороги и мосты. Сводим новые туристические объекты. Закупаем новый общественный транспорт. За несколько последних лет в Киеве построили 10 новых школ и построили или капитально обновили 33 детских сада. Летом в каждом втором учебном заведении провели текущие или капитальные ремонты", – подчеркнул Кличко и добавил, что на подготовку к новому учебному 2021-2022 году столица выделила 1,8 млрд грн.

Он подчеркнул: город делает все возможное для того, чтобы дети учились, а учителя работали в комфортных условиях.

"В этом учебном году за парты в столичных школах сядут более 300 тысяч учащихся. Из них 29 тысяч – первоклассники. Я поздравляю сегодня и первоклашек, которые откроют мир знаний в таких хороших условиях, и всех школьников. А 11-классникам пожелаю удачного последнего года обучения и блестящих ВНО. Поздравляю также столичных педагогов и желаю им благодарных учеников. И родителей – вам сил и терпения тоже!" – подчеркнул городской голова.

Напомним, только в этом году в Киеве открыли обновленный садик в Оболонском районе. А до конца года планируют открыть еще 3 детских сада: два в Святошинском районе и один – в Дарницком. Также в этом году завершили пристройку к школе и продолжают надстройку дополнительного этажа к еще одной школе в Голосеевском районе.