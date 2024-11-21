Кличко в День Достоинства и Свободы: Путин не понял главного – он не уничтожит дух украинцев

Оранжевая революция 2004 года и Революция Достоинства 2013 года показали, что в украинцах живет непреодолимое стремление к свободе, а начавшаяся в 2022 году полномасштабная война засвидетельствовала способность всей страны быть сплоченной.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, поздравляя украинцев с Днем Достоинства и Свободы. В своем сообщении в своем Telegram-канале он отметил, что достоинство и смелость дают украинцам силы бороться за свою свободу и свое государство.

"Сегодня Украина отмечает День Достоинства и Свободы. И сегодня мы как никогда знаем цену своего достоинства и воли", – написал Кличко.

Он отметил, что Украина стоит "под давлением взбешенного агрессора" и сражается против врага, теряя лучших своих сыновей и дочерей. Страна живет и работает под ракетными атаками и в сверхсложных условиях.

"Путин не понял главного – не уничтожит он дух украинцев! Потому что стремление свободы подняло Украину на Революции 2004 и 2013 годов. Готовность сразиться за свою волю сплотила украинцев в феврале 2022 года", – отметил мэр Киева.

Он подчеркнул, что Украина была, есть и останется свободной и независимой страной.

"Слава Украине! Слава ее Героям! Героям Небесной сотни и всем тем, кто защищает государство сегодня. Вечное уважение и память тем, кто заплатил самую высокую цену за нашу свободу", – подчеркнул Кличко.