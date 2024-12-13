Кличко традиционно перед Рождеством и Новым годом встретился с послами иностранных государств и представителями международных организаций в Украине

Мэр Киева Виталий Кличко перед Рождеством и Новым годом традиционно встретился с послами иностранных государств и представителями международных организаций в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба главы столицы.

"Рад приветствовать вас в канун Рождества и Нового года! Эти праздники Украина, уже третий год подряд, будет встречать в условиях варварской войны, с которой ворвалась на нашу землю Россия. Ценой страданий, ценой жертв наших солдат и мирных жителей мы защищаем свою волю. Защищаем независимость своей страны. Для нас эта борьба – цивилизационный выбор. Потому что цель Путина – уничтожить Украину как независимое демократическое государство и уничтожить больше украинцев, – отметил мэр столицы.

"Мы же боремся за свое право жить, за свою свободу, за свой европейский выбор. Чтобы положить конец этой кровавой войне, мы должны сплотиться, должны быть сильными. Это возможно только объединив усилия Украины и ее союзников и партнеров. Очень важно, чтобы помощь Украине продолжалась и усиливалась", – подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что речь идет о новейшем оружии, в частности, дальнобойной, финансово-экономической поддержке партнеров.

"Это жизненно важно для Украины! Ибо сегодня – критический момент в войне. Россия заинтересована в войне на истощение. А с ее ресурсом риск распространения военных действий на другие страны Европы может стать реальностью. Сегодня помешает такому катастрофическому сценарию ВСУ, которые героически сражаются с агрессором. Но, еще раз подчеркну, нуждаются в адекватных и своевременных поставках вооружения, – отметил мэр Киева.

"Продолжительность войны и результат, во многом будут зависеть от мудрости и дальновидности политиков, их понимания ситуации и ее возможных последствий. Именно поэтому я еще раз призываю всех партнеров, цивилизованный мир, не прекращать поддержку Украины", – подчеркнул Кличко.

Он уверен, что Украина должна быть в ЕС и НАТО, чтобы быть свободной, демократической и успешной. И для этого государству многое предстоит сделать – от важных реформ, борьбы с коррупцией до усиления децентрализации и местного самоуправления.

"Ведь даже в условиях войны необходимо продолжать курс на реальные изменения, чтобы из военных испытаний возникла обновленная Украина. Столичные власти делают сегодня все возможное для помощи нашим защитникам и обороноспособности нашего города. На это направлена значительная часть бюджета города. Все городские службы усиленно работают по содержанию критической инфраструктуры, предоставлению жителям всех необходимых сервисов. На жизнеобеспечение столицы. И нас ждет сложная зима… Киев – сердце Украины. Как бы сложно ни было, мы должны преодолеть все вызовы. И мы для этого делаем все возможное", – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр столицы поблагодарил всех партнеров Киева и Украины, которые стали с украинцами рядом в противостоянии агрессору – за помощь, которую их страны оказывали и оказывают. Поблагодарил дипломатов, что, несмотря на постоянные обстрелы, опасность, они работают в Киеве, видят ситуацию изнутри и доносят информацию до правительств своих государств.

В мероприятии приняло участие 65 представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине, из них 40 послов иностранных государств. А также представители более 20 международных организаций.