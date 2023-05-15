Кличко: Шулявский путепровод полностью реконструируют к середине следующего года

Реконструкцию Шулявского путепровода планируется полностью завершить к середине следующего года. К тому времени будут проведены работы по демонтажу 5 цеха завода, расположенного рядом с путепроводом, обустроят съезды с Шулявского путепровода, завершат благоустройство территории.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев".

"О петиции относительно достройки Шулявского моста. Мы неоднократно говорили, что закончить этот объект можно только после сноса цеха номер 5. Это сооружение находилось в госсобственности, и за него государство выставило городу очень немалый счет - почти 113 миллионов гривен. Средства на выкуп были выделены за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2022 год в соответствии с решениями Киевского городского совета", – отметил мэр Киева.

Кличко сообщил, что в настоящее время коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева" совместно с бывшим собственником осуществляют демонтаж и освобождение внутренних помещений здания от оборудования – для дальнейшего сноса самого здания и продолжения реализации проекта реконструкции Шулявского путепровода.

"У Шулявского путепровода уже начали ремонт подземного пешеходного перехода. Завершат его в конце осени этого года. А в июле начнут работы по демонтажу 5-го цеха. В октябре строители начнут обустраивать съезды. В середине 2024 года все строительные и работы по реконструкции Шуля завершить. И развязка будет полностью запущена", – подчеркнул Виталий Кличко.