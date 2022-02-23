Кличко рассказал, будут ли вводить в Киеве комендантский час и что будет с работой транспорта

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об особенностях введения чрезвычайного положения в столице. Об этом он заявил во время срочного онлайн-брифинга.

"Сегодня вечером Верховная Рада приняла введение чрезвычайного положения на всей территории Украины. А президент подписал соответствующий указ. До этого, днем, такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины. Только что у нас завершилось заседание оперативного штаба города Киева. Где мы обсудили необходимые решения и меры по внедрению чрезвычайного положения в столице. Чрезвычайное положение в Киеве, как и во всей Украине, вводится с нуля часов 24 февраля. То есть – этой ночью", – сообщил Виталий Кличко.

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Он отметил, что на территории Украины будут действовать следующие правила:

Введение особого режима въезда и выезда (при необходимости).

Ограничение движения транспортных средств и их осмотр (также при необходимости).

Ужесточение охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства.

Запрет проведения массовых мероприятий и забастовок.

Временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания. С обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений.

Введение комендантского часа (при необходимости).

Проверка документов, а в необходимых случаях – проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов.

Запрещение призывникам, военнообязанным и резервистам изменять место жительства без ведома соответствующих органов.

Запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать ситуацию.

Запрет работы любительских радиопередающих средств и устройств.

Особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости).

"Выполнение мер по внедрению и обеспечению действия чрезвычайного положения возложено на органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и соответствующие военные командования по закону. Эти меры будут действовать на всей территории Украины в течение 30 дней", – сказал Кличко.

Отдельно он сообщил об особенностях этих мер в Киеве и о том, как они будут реализованы.

"А теперь что касается реализации этих мер в Киеве:

– Комендантский час в столице не устанавливается, но передвигаясь по городу нужно всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

– Будут взяты под охрану все объекты критической инфраструктуры города.

– Усилят охрану и ограничат доступ к помещениям всех органов власти, расположенным в столице.

– Работа дискотек, клубов и заведений общепита разрешается от 7 утра до 23 часов.

– На всех основных въездах в город будут работать контрольно-пропускные пункты.

– Будет усилена кибербезопасность официальных сайтов и интернет-ресурсов органов городской власти и стратегических учреждений и организаций.

– Особый контроль будет введен за пассажирами на городских вокзалах и в аэропорту "Киев" имени Сикорского.

– Патрулировать улицы, общественные места, общественный транспорт правоохранителям будет помогать муниципальная охрана.

– Особое внимание будет уделено безопасности учебных заведений – школ и детских садов", – подчеркнул Кличко.

Мэр также обратился к киевлянам и призвал их к спокойствию и выдержке.

"Город живет и работает. Но в нынешней ситуации и в условиях угрозы мы должны быть бдительными, сплоченными. Соблюдать законность и порядок. Мы должны быть готовы в любой момент защищать свои дома, семьи, свой город и страну. Все вместе!" – подчеркнул Виталий Кличко.