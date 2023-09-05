Кличко проверил реконструкцию тепломагистрали, поставляющей тепло для всего Подола

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идет реконструкция тепловой магистрали наибольшего диаметра – 720 мм, что поставляет тепло для всего Подола. За последние 5 лет на этом участке обнаружили более 40 повреждений.

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"Первый этап комплексной перекладки здесь начали в 2020 году. Тогда выполнили модернизацию магистральной теплотрассы протяженностью более 1,5 км. Сейчас идет второй этап. Уже сделали капремонт оборудования тепловой камеры, заменили изношенную запорную арматуру и строительные конструкции", – отметил мэр Киева.

Кличко отметил, что перекладку магистрали выполняют от теплокамеры к теплокамеры.

"Вместо изношенной тепломагистрали прокладывают предварительно изолированные трубы европейского образца, оборудованные системой сигнализации о повреждениях", – подчеркнул он.

Глава столицы отметил, что реконструкция будет продолжаться без отключения горячего водоснабжения. Работы планируют завершить к началу отопительного сезона. Благодаря модернизации теплосетей и теплотехнического оборудования, улучшится качество теплоснабжения почти для 400 жилых домов, 3 лечебных заведений, 51 учебного заведения и 423 ведомств.

Мэр Киева подчеркнул, что надежная подготовка к зиме – сегодня главный приоритет для столичных властей.

"Киев активно готовится к отопительному сезону. Коммунальные и другие службы работают в усиленном режиме, ведь к выполнению плановых ремонтных работ добавились работы по восстановлению разрушенной или поврежденной инфраструктуры. Прошлой зимой в результате вражеских ударов было серьезно повреждено около 63% оборудования, необходимого для стабильного прохождения осенне-зимнего периода", – отметил Кличко.

В этом году из городского бюджета направили более 1 млрд грн на ремонты оборудования теплоисточников, поврежденных в результате вражеских обстрелов. А также – на приобретение передвижных котельных, которые при необходимости будут обеспечивать теплом учреждения социальной сферы, в том числе и больницы.

Теплоснабжающие предприятия столицы завершают гидравлические испытания на сетях и теплоисточниках. Уже устранили более 2 тысяч повреждений трубопроводов. В частности, ликвидировали 250 повреждений на трубопроводах больших диаметров – полметра и больше.

Осуществили и технические меры по повышению надежности работы оборудования: технической диагностике котлов, замене отдельного оборудования. Также идет оснащение котельных, насосных станций, бюветных комплексов и других объектов критической инфраструктуры источниками альтернативного питания.