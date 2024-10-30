Кличко проверил многоэтажку в Киеве, которую превратили в крепость энергостойкости

Мэр Киева, Виталий Кличко проверил одну из многоэтажек в Соломенском районе. Там ОСМД создали год назад, но жители уже успели ввести меры по энергостойкости в условиях возможных отключений электроэнергии. В течение года они подали заявки на участие во всех 4 программах города, помогающих внедрять энергоэффективные мероприятия.

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Об этом мэр столицы сообщил в своих соцсетях.

"В частности, приобрели генератор для функционирования систем отопления и насосов холодной воды, получив компенсацию от города 80 тыс. грн. По программе КАПРЕМОНТЫ, где город компенсирует 95% стоимости работ и оборудования, заменили 2 лифта", – отметил мэр Киева.

Также получили, как вновь ОСМД, одноразовую финансовую помощь от города. Ее направят на смену окон и дверей.

"За кредит Револьверного фонда Киева в размере 900 тыс. грн приобрели и установили солнечную электростанцию. От нее заживили насосы холодной и горячей воды и индивидуальный теплопункт", – написал глава столицы.

Кличко сообщил, что дом подал заявку на программу "70/30%" на следующий год – для увеличения мощности солнечной электростанции.