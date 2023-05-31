Кличко проверил, как обустраивают новый сквер возле станции 'Героев Днепра'. Фото

В Киеве вблизи станции метро "Героев Днепра" в Оболонском районе недавно демонтировали 66 МАФов. Сегодня на их месте строят новый сквер. Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как наводят порядок в районах столицы, а также осмотрел, как продолжаются работы по обустройству сквера.

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Об этом Виталий Кличко рассказал в Telegram.

"В частности, на территории сквера будет установлен пергол, высадят сакуры, деревья с ажурной кроной. Вечером на главной аллее деревья будут подсвечены. Удобным это место будет и для маломобильных слоев населения", - рассказал Кличко.

По словам Кличко, "это системная работа города, когда расчищаются и обустраиваются входы и выходы к станциям метрополитена".

Ведь подземные станции метрополитена являются укрытиями во время воздушных тревог. И важно, чтобы пути к ним были свободными и безопасными», – отметил мэр Киева.

Кличко напомнил, что уже обустроены зеленые территории на бульваре Николая Михновского, возле станции метро "Политехнический институт" и на улице Вышгородской – тоже на местах, где демонтировали МАФы.

Также активно продолжаются работы по созданию хорошего общественного пространства с озеленением у станции метро "Шулявская".