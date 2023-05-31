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Кличко проверил, как обустраивают новый сквер возле станции "Героев Днепра". Фото

Глеб Иванов
Кияни
2 минуты
1,2 т.
Кличко проверил, как обустраивают новый сквер возле станции 'Героев Днепра'. Фото

В Киеве вблизи станции метро "Героев Днепра" в Оболонском районе недавно демонтировали 66 МАФов. Сегодня на их месте строят новый сквер. Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как наводят порядок в районах столицы, а также осмотрел, как продолжаются работы по обустройству сквера.

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Об этом Виталий Кличко рассказал в Telegram.

Кличко проверил, как обустраивают новый сквер возле станции "Героев Днепра". Фото

"В частности, на территории сквера будет установлен пергол, высадят сакуры, деревья с ажурной кроной. Вечером на главной аллее деревья будут подсвечены. Удобным это место будет и для маломобильных слоев населения", - рассказал Кличко.

Кличко проверил, как обустраивают новый сквер возле станции "Героев Днепра". Фото
Кличко проверил, как обустраивают новый сквер возле станции "Героев Днепра". Фото

По словам Кличко, "это системная работа города, когда расчищаются и обустраиваются входы и выходы к станциям метрополитена".

Ведь подземные станции метрополитена являются укрытиями во время воздушных тревог. И важно, чтобы пути к ним были свободными и безопасными», – отметил мэр Киева.

Кличко проверил, как обустраивают новый сквер возле станции "Героев Днепра". Фото
Кличко проверил, как обустраивают новый сквер возле станции "Героев Днепра". Фото

Кличко напомнил, что уже обустроены зеленые территории на бульваре Николая Михновского, возле станции метро "Политехнический институт" и на улице Вышгородской – тоже на местах, где демонтировали МАФы.

Также активно продолжаются работы по созданию хорошего общественного пространства с озеленением у станции метро "Шулявская".