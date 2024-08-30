Кличко проверил, как идет капремонт путепровода на пересечении улиц Луговой и Богатырской

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как продолжаются работы на еще одном важном объекте транспортной инфраструктуры — путепроводе на пересечении улиц Луговой и Богатырской – в аварийном состоянии.

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Завершить работы по капремонту планируют в следующем году. Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале и обнародовал видео с объекта.

"Проверил сегодня, как продолжаются работы еще на одном важном объекте транспортной инфраструктуры - капремонт путепровода на пересечении улиц Луговой и Богатырской, который был в аварийном состоянии и нуждался в обновлении. Дорожники работают активно. И, как заверил подрядчик, двигаются согласно определенным срокам". Завершим масштабные работы в следующем году. Это тоже будет объектом европейского уровня.