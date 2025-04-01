Кличко проверил готовность столичных коммунальных к нацсопротивлению и гражданской защите. Фото

Мэр столицы Виталий Кличко проверил, как в Киеве идет обязательная подготовка работников коммунальных предприятий к национальному сопротивлению и гражданской защите.

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Об этом он сообщил в своем Telegram.

"КГГА имеет опыт организации такой подготовки. Еще накануне полномасштабного вторжения в столице создали коммунальное подразделение, которое на постоянной основе осуществляет подготовку жителей к нацсопротивлению. И этот опыт позаимствовали почти все области Украины", – написал Кличко.

Мэр Киева отметил, что центр подготовки КО "Муниципальная охрана" имеет необходимую базу – учебный полигон и 3 объекта для проведения занятий на правом и левом берегах Днепра.

"Достаточное количество подготовленных инструкторов, многие из которых недавно уволились из рядов ВСУ. Вручил им благодарности Киевского городского головы", – сообщил глава столицы.