Кличко привез защитникам на восточном фронте медицинские средства, Starlink, дроны и автомобиль. Фото и видео

Мэр Киева Виталий Кличко посетил восток Украины, чтобы поддержать и ободрить наших защитников. Он также передал бойцам некоторые необходимые вещи, о которых они просили.

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Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале и опубликовал видео из Донбасса.

Мэр Киева привез воинам 93-й отдельной механизированной бригады, обороняющей Бахмут, кровоостанавливающие турникеты и систему связи Starlink. От столичных волонтеров передал автомобиль пикап.

Военным 72-й отдельной механизированной бригады, защищающим Угледар, привез 12 дронов, оборудованных тепловизорами и батареи к ним.

"Поехал на восток Украины, чтобы поддержать и ободрить наших защитников и передать некоторые необходимые вещи, о которых они просили. Бойцам 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", которая защищает Бахмут, передал кровоостанавливающие турникеты, систему связи Starlink. А также от столичных волонтеров – автомобиль пикап. Вручил бойцам награды мэра столицы – медали “Честь. Слава. Государство".

Многие военнослужащие "Холодного Яра" защищали год назад столицу от рвавшихся в Киев российских варваров. С первых дней вторжения ребята пошли в ТРО. А сейчас воюют там, где самые ожесточенные бои, отметил мэр столицы.

Также посетил и поддержал сегодня бойцов 72-й отдельной механизированной бригады, которые удерживают передовые позиции возле Угледара. По их просьбе, привез 12 дронов Mavic 3T, оборудованных тепловизорами, и батареи к ним. они ждут освобождения всего Донбасса, Победы Украины и верят в наши Вооруженные силы.

Верим и мы! Поддерживаем и помогаем! Вместе победим! Слава Украине!» – подчеркнул Виталий Кличко.