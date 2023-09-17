Кличко принял участие в саммите Института Стерна Стюарта в Германии

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в проходящем в Германии саммите Института Стерна Стюарта и в котором принимают участие политики и бизнесмены из разных стран. Кличко как один из ключевых спикеров говорил о важности усиления поддержки Украины.

Вместе с бывшим советником по Национальной безопасности и послом США в ООН Джоном Болтоном, принял участие в дискуссии "План Маршалла II - Как быстро начать восстановление Украины". Об этом Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

"Подчеркнул, что украинский народ героически противостоит агрессору на фронте и в тылу. А от наших партнеров мы ожидаем дальнейшего наращивания всех видов помощи Украине, несмотря на возможные экономические трудности и голоса скептиков. Потому что победа над взбешенным агрессором важна не только для Украины", - отметил мэр Киева.

Видео дня

"Успех же восстановления, будущее Украины зависит от того, каким государством она выйдет из войны. Критически важно воплощать реформы даже в условиях военного положения, как бы сложно ни было. Важной задачей остается судебная реформа, борьба с коррупцией, эффективное государственное управление, сильное местное самоуправление. Это также отмечают и наши партнеры. Потому что эти преобразования — ключевые для обретения Украиной полноправного членства в ЕС, которое тоже будет иметь исключительное значение для послевоенного восстановления Украины", – подчеркнул Виталий Кличко.

Институт Стерна Стюарта является партнером Мюнхенской конференции безопасности и одним из самых влиятельных аналитических центров и имеет большое влияние на формирование политической мысли в Германии.