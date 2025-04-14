Кличко принял участие в презентации проекта GIZ обучающей сети 'Академия устойчивости'

Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины, Виталий Кличко принял участие в стартовой встрече обучающей сети "Академия устойчивости" проекта GIZ "Усиление устойчивости городов в сфере жизнеобеспечения городских территориальных общин в Украине" (SUR).

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"Тема устойчивости с февраля 2022 очень актуальна для органов местного самоуправления. Именно поэтому Ассоциация городов активно работает в этом направлении. За все время независимости Украины наши громады не сталкивались с такими вызовами, как сегодня. И в первую очередь это обеспечение стабильной работы коммунальной сферы наших сел, поселков и городов. Нанесенные войной разрушения, постоянные угрозы обстрелов побуждают нас к более эффективным решениям и взаимопомощи, – отметил мэр столицы.

Кличко отметил, что практическим инструментом для этого являются, в частности, обучающие сети. Примером эффективной деятельности таких сетей был ряд проектов, реализуемых АМУ совместно с немецким обществом международного сотрудничества GIZ. В течение четырех лет активные представители громад учились сами и учили других.

"Сегодня эта совместная с GIZ работа продолжилась в рамках "Академии устойчивости". Академия устойчивости объединит органы местного самоуправления для решения критических проблем коммунальной сферы громад. А затем лучший опыт и наработанные практики будут активно распространяться и среди других громад", – сообщил Кличко.

Глава АГУ от имени 1073 громад – членов Ассоциации городов Украины – поблагодарил Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) за постоянную и важную поддержку органов местного самоуправления и жителей украинских громад в это сложное время.

"Несмотря на войну, наши граждане получают жилищно-коммунальные услуги, работает транспорт. Более того, наши села, поселки, города восстанавливаются и развиваются. И мы, как руководители громад, при активном участии Ассоциации городов Украины, прилагаем для этого все усилия. Поможет нам в этом и Академия устойчивости", – отметил Виталий Кличко.

Мероприятие организовано Ассоциацией городов Украины при поддержке проекта "Усиление устойчивости городов в сфере жизнеобеспечения городских территориальных громад в Украине (SUR)", являющегося частью немецкой помощи переходного периода, предоставляемой по заказу Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и выполняемой Deutsche Gesellsitam Füz.

В презентации приняли участие представители Министерства развития громад и территорий Украины, Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины, немецкого общества международного сотрудничества GIZ, органов местного самоуправления и теплоснабжающих предприятий украинских городов.