Кличко представил в Киеве программу поддержки военных

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с ветеранами российско-украинской войны и военнослужащими, которые сегодня защищают Украину от российской агрессии. Во время встречи была презентована городская целевая программа "Поддержка киевлян-защитников и защитниц Украины".

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О мероприятии он рассказал в своем Telegram.

"В этом году Киевсовет уже направил 5 млрд грн на программу "Защитник Киева" для поддержки наших военных. Киев, в частности, поддерживает и мобилизованных киевлян-защитников - они получают единовременную помощь – теперь 50 000 грн. В прошлом году ввели выплаты раненым (45 000 грн)", – написал глазник.

Он также рассказал и о других программах помощи и поддержки военных и ветеранов с инвалидностью, а также поддерживает семьи погибших, пропавших без вести и находящихся в плену.

"Они получают ежегодную и ежемесячную помощь", – сказал Кличко.

Военным в столице также обеспечена помощь в Медицинском центре реабилитации Киева.