Кличко поздравил столичных медиков с профессиональным праздником и вручил лучшим награды и сертификаты на жилье. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил медиков с профессиональным праздником. Мэр вручил лучшим работникам медицинской отрасли Киева благодарности, почетные грамоты, медали и сертификаты на получение жилья.

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Об этом сообщила пресс-служба мэра Киева. Отмечается, что мероприятие прошло в столичной мэрии.

Прежде всего собравшиеся почтили память медиков, погибших во время широкомасштабной войны.

"С первых дней полномасштабной войны, которую развязала Россия, вы спасаете жизнь наших защитников и гражданских жителей столицы. А до войны два года подряд преодолевали другой вызов – пандемию коронавируса, – отметил мэр Киева. – Я всегда говорю, что главная ценность для здравоохранения Киева – это вы. Люди, которые готовы и днем, и ночью делать свое нелегкое дело. Под ракетными обстрелами и взрывами, во время тревог, рискуя собственной жизнью, вы оказываете помощь тем, кто в ней нуждается", – подчеркнул Кличко. .

Он отметил, что сегодня в столице функционируют 104 коммунальных учреждения здравоохранения. В них работает более 10 тысяч врачей, более 14 тысяч младших специалистов по медицинскому образованию (медсестры, фельдшеры, акушерки, лаборанты) и другие специалисты разного профиля (экономисты, инженеры, юристы).

Всего в учреждениях здравоохранения разных типов и подчинения, расположенных на территории Киева, работает – 83,5 тыс. специалистов. В частности, в коммунальных заведениях – 40 тыс.

"Уважаемые наши медики, поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю сил и здоровья! И всем нам скорейшей Победы и мира! Вместе мы все преодолеем! Спасибо за ваш труд и большую миссию! За то, что бережете здоровье киевлян и спасаете их жизнь!" – сказал Виталий Кличко.

Мэр столицы вручил лучшим работникам медицинской отрасли столицы 36 благодарностей Киевского городского головы, 10 медалей "Честь. Слава. Государство", 6 почетных грамот Министерства здравоохранения и 3 сертификата на получение жилья, которое выделило город.