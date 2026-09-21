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Кличко поздравил сотрудников и учащихся Киевского военного лицея им. Ивана Богуна с годовщиной основания учебного заведения

Глеб Иванов
Кияни
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Кличко вручил сотрудникам лицея благодарности от мэра Киева
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Мэр столицы Виталий Кличко поздравил офицеров, преподавателей, сотрудников и учащихся Киевского военного лицея имени Ивана Богуна с 34-й годовщиной со дня основания учреждения. Он вручил сотрудникам лицея благодарности от мэра Киева.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Кличко поздравил сотрудников и учащихся Киевского военного лицея им. Ивана Богуна с годовщиной основания учреждения

"Киевский военный лицей – это учебное заведение, где приобретают знания, формируют характер, закаляют волю, ответственность и готовность служить Украине. Среди защитников нашего государства много выпускников этого лицея. Немало из них удостоены высоких государственных наград. Мы хорошо понимаем, насколько важны такие качества, как патриотизм, верность присяге, готовность встать на защиту родной земли. Именно их воспитывают в лицеистах-богуновцах", – написал Виталий Кличко.

Кличко вручил сотрудникам лицея благодарности от мэра Киева

Мэр Киева пожелал лицею новых достижений и достойных выпускников. Поблагодарил военных, защищающих Украину.

УкраинаКиевлицейВиталий Кличко
Редакционная политика