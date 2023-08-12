Кличко после сноса более 200-летнего дома на Подоле инициировал расторжение договора аренды и обращение к правоохранителям

Городские власти не давали никаких разрешений или согласований на снос более 200-летнего дома на Подоле. Поэтому КГГА инициирует расторжение договора аренды с собственником.

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Также Горсовет готовит обращение в правоохранительные органы. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"О кричащем случае сноса более 200-летнего дома на Подоле. На что городские власти не давали никаких разрешений или согласований. Во-первых: я инициирую расторжение Киевсоветом договора аренды (с 2009 года) на ул. Ярославской 13-Б. Поскольку частный владелец , вопреки всем нормам и здравому смыслу, прикрывшись письмом Минкульта, решил, что может порочить историческое наследие нашего города", – отметил мэр столицы.

Кроме того, по его словам, городские власти готовят обращение в правоохранительные органы по поводу проверки законности действий собственника.

"В-третьих: Инициирую принятие Киевсоветом решения о запрете реконструкции и других действий со зданиями города, которым больше 100 лет (независимо от того, внесен этот дом в реестр или нет), – без выводов градсовета", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что Верховная Рада в январе этого года окончательно упразднила запрет на градостроительные, архитектурные или ландшафтные преобразования, строительные, мелиоративные, путевые, земляные работы без разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия на охраняемых археологических территориях, в пределах зон охраны памятников, исторических ареалов населенных мест, занесенных в Список исторических населенных мест Украины.

"И следующее и более глобально: Киев требует от Верховной Рады наконец-то принять во втором чтении законопроект 0895 (от 2019 года), который позволит местным властям принудительно выкупать у безответственных частных владельцев, возвращать в собственность общины памятники архитектуры, старинные помещения, которые владельцы надлежащим образом не удерживают, что приводит к их разрушению. А затем на месте памятников появляются торговые центры и многоэтажки. Этот законопроект касается охраны культурного наследия всей страны", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа в Киеве на Подоле снесли исторический дом, которому было 200 лет. Это произошло в пять часов утра сразу после окончания воздушной тревоги. Местные жители вызвали полицию. Приехавшие на место происшествия представители департамента благоустройства сказали, что у строителей нет разрешений на демонтаж.

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