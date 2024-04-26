'Всех пациентов и медперсонал вывезли': Кличко показал, как проходила эвакуация двух больниц в Киеве. Видео

В Киеве успешно прошла эвакуация пациентов и персонала из медучреждений на улице Богатырская, по которым российские террористы могут нанести удары, которые враг фактически анонсировал в сети. Мэр столицы Виталий Кличко показал, как проходил вывоз пациентов и персонала из этих больниц.

Об этом Кличко сообщил в своих аккаунтах в соцсетях. Он также показал видео, снятое возле детской больницы на Богатырской.

"Сейчас происходит эвакуация из двух больниц на улице Богатырская, одна из детских больниц. Враг, судя по видео, попавшему в интернет, фактически анонсировал удар по этим медицинским учреждениям, назвали даже адреса. Мол, в заведениях находятся военные. Это провокация, которую агрессор пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы", – заявил Кличко.

По словам мэра Киева, город делает все, чтобы обезопасить находившихся в больнице детей и их родителей, а также взрослых пациентов и персонал обоих медицинских учреждений от возможной вражеской атаки.

Кличко не назвал количество пациентов, находившихся в этих двух больницах. Он лишь указал, что их перевозят в другие медицинские учреждения Киева.

"Медики действуют слаженно, "скорые" вывозят пациентов в другие больницы города", – сказал Кличко.

Он добавил, что это непростой процесс, но рисковать жизнью людей Киев не может.

По информации мэра столицы, по состоянию на 20.00 эвакуация была завершена.

"Всех пациентов и медперсонал больниц на улице Богатырской уже эвакуировали. Спасибо медикам, техническому персоналу, работникам скорой за такую оперативную и слаженную работу! Жизнь и безопасность людей – самое главное", – подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве срочно эвакуируют две больницы из-за угрозы ракетного удара. Обе больницы находятся на улице Богатырской, одна из них детская.

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