Кличко подписал меморандум о сработке с Немецким обществом международного сотрудничества в формировании энергостойкости Киева

Мэр столицы Виталий Кличко вместе с директором проекта "Реформирование сектора централизованного теплоснабжения в Украине (ReWarm)" Винфридом Даммом подписали меморандум о сотрудничестве между Киевским городским советом и Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ). Это сотрудничество является продолжением эффективного партнерства Киева с Правительством Германии в направлении, которое сегодня критически важно для украинской столицы – модернизации системы централизованного теплоснабжения.

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Об этом сообщила пресс-служба главы Киева.

"Напомню, что в мае Киев утвердил концепцию Энергетическое восстановление: путь к распределительной когенерации. Это большой комплекс мер. В частности, планируем сделать производство тепла и электроэнергии локальным и распределенным в разных районах города. Мы говорим об энергетической децентрализации! В столице появятся новые мини-ТЭЦ малой и средней мощности с возможностью использования разных видов топлива. Концепция позволит повысить устойчивость, эффективность и автономность энергообеспечения столицы, что критически необходимо как в условиях войны, так и после ее завершения", – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева поблагодарил немецких партнеров за готовность и дальше поддерживать украинскую столицу и ее жителей. Помогать украинцам выстоять и стать энергетически независимыми.

Напомним, сегодня столица активно готовится к сложной зиме – продолжается восстановление поврежденных энергетических объектов, внедряют программы энергетической устойчивости многоэтажных домов, обустраивают пункты обогрева.