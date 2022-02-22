Кличко поблагодарил мэра Вильнюса, приехавшего поддержать Украину и предложить возможную помощь

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Вильнюса Ремигиусом Шимашюсом, прибывшим в столицу, чтобы поддержать Украину. Шимашюс заверил, что Вильнюс готов предоставить Киеву необходимую помощь.

Виталий Кличко поблагодарил мэра Вильнюса за то, что, несмотря на тревожную ситуацию, он посетил Киев, чтобы выразить свою солидарность с народом Украины.

"Ситуация в Украине сегодня очень сложная. Наше государство стало мишенью имперских стремлений агрессора, с которыми сталкиваются и Балтийские страны. Мы в эти дни проводим много встреч. И очень благодарны за поддержку и помощь наших друзей. Крайне важна сегодня единственная позиция европейских стран, демократического мира относительно отстаивания демократических принципов, международного права и сдерживания агрессора. Спасибо вам, что, несмотря на тревожность ситуации, вы посетили нас, чтобы выразить свою солидарность с народом Украины и предложить помощь", – подчеркнул Виталий Кличко.

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В свою очередь мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заверил, что Вильнюс готов предоставить Киеву помощь, которая может быть необходима. В частности, гуманитарную.

"Мы понимаем, что наша поддержка – это свидетельство того, что мы все вместе противодействуем большой угрозе. Мы готовы оказать вам любую поддержку. В том числе в случае худшего сценария развития событий. Это – и работа с беженцами, и предоставление помощи в медицинской сфере", – отметил Ремигиус Шимашюс.