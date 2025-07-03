Кличко передал военным на фронте 2350 БпЛА от Киева. Фото

Военные на одном из самых горячих направлений получат от Киева очередную партию необходимой помощи – еще 2350 БпЛА разного типа.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В частности, военным 225-го отдельного штурмового полка, подчиненного главнокомандующему ВСУ, отправили 2000 FPV-дронов различных типов, 200 БпЛА Mavic (ночных и дневных). И оборудование для радиоэлектронной борьбы", – написал мэр столицы.

Он отметил, что за первые полгода 2025-го из городского бюджета на нужды полка выделили уже 200 млн грн.

Также 100 БпЛА Mavic поехали к бойцам 100-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ, а еще 50 дронов Mavic столица передала защитникам 63-й отдельной механизированной бригады.

Кличко напомнил, что с начала года Киев отправил на передовую, в частности, более 25 000 БпЛА различных типов. В 2025 году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности.