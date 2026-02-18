Кличко передал военным из Киева новую партию помощи от столицы. Фото

Бойцы 25-й Киевской бригады имени князя Аскольда Национальной Гвардии Украины получили новую партию помощи от Киева.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"1200 мультироторных систем различных типов. Из них 620 противовоздушных дронов-перехватчиков, которые помогут защищать небо над Киевом", – отметил Кличко

Мэр отметил, что с начала 2026 года из городского бюджета 25-й бригаде на оснащение город выделил 35 млн грн.

Он также пообещал, что столица и в дальнейшем будет поддерживать украинских военных.