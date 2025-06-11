Кличко передал почти 2500 дронов бойцам батальона Нацгвардии 'Свобода'. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко посетил бойцов батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины, которые находятся на ротации, а также восстанавливаются после ранений.

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Об этом глава столицы сообщил в своем Telegram.

"От общины Киева передал на фронт бойцам этого батальона еще почти 2500 БпЛА различных типов. В частности, 2225 fpv-дронов, почти 60 дневных разведывательных БпЛА Mavic и почти 140 ночных Mavic, 3 бомбера. Отправили на передовую и несколько десятков систем РЭБ, в частности, автомобильных и окопных. 2 транспортных вездехода и другое крайне необходимое оснащение", – написал Кличко.

Мэр Киева сообщил, что с января этого года из городского бюджета 4-й бригаде НГУ столица выделила почти 230 млн грн. Это средства на оснащение и насущные потребности, которые Киев предоставляет военным подразделениям по их запросам.

"В этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил безопасности и обороны. Также дал поручение исполнительному органу подготовить изменения в программу "Защитник Киева" и предусмотреть еще 2 млрд на помощь нашим защитникам. Документ на финальной стадии наработки и в ближайшее время вынесем его в зал для принятия", – напомнил Кличко.