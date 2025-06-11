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Кличко передал почти 2500 дронов бойцам батальона Нацгвардии "Свобода". Фото

Мария Шевчук
Кияни
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Кличко передал почти 2500 дронов бойцам батальона Нацгвардии 'Свобода'. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко посетил бойцов батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины, которые находятся на ротации, а также восстанавливаются после ранений.

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Об этом глава столицы сообщил в своем Telegram.

Кличко передал почти 2500 дронов бойцам батальона Нацгвардии "Свобода". Фото
Кличко передал почти 2500 дронов бойцам батальона Нацгвардии "Свобода". Фото

"От общины Киева передал на фронт бойцам этого батальона еще почти 2500 БпЛА различных типов. В частности, 2225 fpv-дронов, почти 60 дневных разведывательных БпЛА Mavic и почти 140 ночных Mavic, 3 бомбера. Отправили на передовую и несколько десятков систем РЭБ, в частности, автомобильных и окопных. 2 транспортных вездехода и другое крайне необходимое оснащение", – написал Кличко.

Кличко передал почти 2500 дронов бойцам батальона Нацгвардии "Свобода". Фото

Мэр Киева сообщил, что с января этого года из городского бюджета 4-й бригаде НГУ столица выделила почти 230 млн грн. Это средства на оснащение и насущные потребности, которые Киев предоставляет военным подразделениям по их запросам.

Кличко передал почти 2500 дронов бойцам батальона Нацгвардии "Свобода". Фото
Кличко передал почти 2500 дронов бойцам батальона Нацгвардии "Свобода". Фото

"В этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил безопасности и обороны. Также дал поручение исполнительному органу подготовить изменения в программу "Защитник Киева" и предусмотреть еще 2 млрд на помощь нашим защитникам. Документ на финальной стадии наработки и в ближайшее время вынесем его в зал для принятия", – напомнил Кличко.