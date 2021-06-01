Кличко передал новые автомобили двум домам семейного типа в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко передал два новых автомобиля для столичных домов семейного типа. С 2016 года на средства городского бюджета уже приобрели 23 авто для таких семей.

Об этом сообщила пресс-служба главы столицы. Также мэр поздравил всех с Международным днем защиты детей и отметил, что этот праздник, этот день – напоминание обществу о важности защиты прав каждого ребенка.

"Столичная власть делает все от нее зависящее, чтобы создавать условия для развития и обучения наших детей, для помощи маленьким киевлянам. Особое внимание мы уделяем детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки", – подчеркнул мэр.

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"На сегодня в столице 2376 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. К счастью, почти все они устроены в семейные формы воспитания: опека, приемные семьи и детские дома семейного типа. И очень приятно отметить, что в столице функционирует уже 31 детский дом семейного типа", – сказал Кличко.

Он отметил, что город постоянно поддерживает такие семьи. Выплачивает ежемесячную адресную материальную помощь (от 1000 до 1500 грн на каждого ребенка) семьям, которые взяли на воспитание детей с инвалидностью, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Также к Международному дню защиты детей патронатные воспитатели, приемные родители и родители-воспитатели получат единовременную материальную помощь из городского бюджета в размере от 7000 до 20 000 грн.

Особое внимание столица уделяет детским домам семейного типа, в каждом из которых воспитывается от 5 до 10 детей. Город помогает им, в частности, предоставляя и обустраивая жилье для больших семей. За последние три года Киев предоставил квартиры 7 таким семьям, которые создали дома семейного типа.

"Также одной из первоочередных потребностей таких семей является обеспечение автотранспортом. Мы постепенно делаем так, чтобы каждый детский дом семейного типа в столице имел в своем пользовании автомобиль. Начиная с 2016 года, за средства городского бюджета уже приобрели 23 авто. И сегодня мы вручаем родителям-воспитателям еще двух детских домов семейного типа ключи от новых автомобилей. Городская власть и в дальнейшем будет заниматься, помогать и поддерживать семьи, воспитывающие осиротевших детей", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кличко открыл новый детский сад №327 на Троещине в Киеве. Мэр столицы отметил, что это дошкольное учебное заведение одно из лучших в городе.