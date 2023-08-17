Кличко отметил талантливую молодежь столицы премией киевского городского головы

Мэр Киева Виталий Кличко в столичной мэрии отметил талантливых представителей молодежи столицы премией киевского городского головы за особые достижения в развитии столицы.

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"Вручение вам сегодня награды свидетельствует о признании вашей успешной работы по развитию украинской столицы. Город продолжит поддерживать молодежное движение, талантливых и активных молодых людей. Ведь именно вы – будущее нашего государства! И именно вам строить успешную и сильную Украину. Также спасибо нашим молодым волонтерам за активную деятельность, за помощь нашим защитникам! Я желаю вам сил, успеха, уверенности в себе и всем нам – скорейшей победы", – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр столицы наградил дипломами лауреатов премии в номинации за научные достижения, победителей конкурсного отбора премиантов в номинации за творческие достижения и вклад в развитие молодежного движения. Также вручил благодарности киевского городского головы за активную волонтерскую деятельность во время войны молодежным лидерам, общественным активистам и работникам учреждений города разных сфер.

Также сегодня в столичной мэрии Виталий Кличко пообщался о проблемах и перспективах местного самоуправления, о восстановлении Украины с 35 лучшими студентами вузов из разных городов Украины, среди которых будущие юристы, архитекторы, историки. Эти студенты были отобраны из 400 аппликантов для профессионально-образовательного курса для молодежи "Государство: молодежь важна", который проходит на базе Киевской школы государственного управления им. С. Нижнего.